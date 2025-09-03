Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске директора турфирмы приговорили к 4,5 годам колонии

Суд установил, что 34-летняя женщина похитила 11 млн рублей у 40 туристов.

В Хабаровске суд вынес приговор 34-летней директору туристической компании, сообщает Полиция Хабаровского края.

С февраля 2022 по август 2023 года она продавала турпутёвки за границу, получала полные предоплаты и не выполняла договоры.

Жертвами мошенницы стали 40 человек из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской и Московской областей. Общая сумма похищенных средств составила около 11 миллионов рублей.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до достижения её ребёнком 14 лет.