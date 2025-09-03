В Хабаровске директора турфирмы приговорили к 4,5 годам колонии

В Хабаровске суд вынес приговор 34-летней директору туристической компании, сообщает Полиция Хабаровского края.
С февраля 2022 по август 2023 года она продавала турпутёвки за границу, получала полные предоплаты и не выполняла договоры.
Жертвами мошенницы стали 40 человек из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской и Московской областей. Общая сумма похищенных средств составила около 11 миллионов рублей.
Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до достижения её ребёнком 14 лет.