16-летняя девочка из Башкирии работала закладчицей наркотиков

Девушку заметили на территории одного из садовых товариществ загородом. Она бесцельно ходила по улицам и фотографировала местность на телефон. В беседе со стражами порядка объяснить свое поведение она не могла.
При личном досмотре прибывшие на место правоохранители обнаружили 53 пакетика с порошком. В телефоне они нашли фотографии с координатами семи тайников-закладок, оттуда им удалось изъять пакетики с «товаром».
По данным пресс-службы МВД Башкирии, всего полицейские изъяли наркотики весом больше 63 граммов. Выяснилось, что девочка нашла незаконную подработку через мессенджер. Материалы по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков направили в Нефтекамский межрайонный следственные отдел для принятия процессуального решения.