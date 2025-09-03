Четыре легковушки столкнулись на внутреннем кольце МКАД

Утром 3 сентября в районе 21-го км внутреннего кольца МКАД столкнулись Hyundai, Chevrolet, Mercedes и Rover. От удара автомобиль Hyundai выехал за пределы проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.