Четыре легковушки столкнулись на внутреннем кольце МКАД

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.