Четыре легковушки столкнулись на внутреннем кольце МКАД

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковушки столкнулись на внутреннем кольце МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Утром 3 сентября в районе 21-го км внутреннего кольца МКАД столкнулись Hyundai, Chevrolet, Mercedes и Rover. От удара автомобиль Hyundai выехал за пределы проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.