В Мамадыше три человека погибли в канализационном колодце

Прибыв по указанному адресу — перекресток улиц Хади Такташа и Маннура, пожарные установили, все трое погибших являются мужчинами. Согласно предварительным данным, они спускались в канализационный колодец частного дома один за другим и гибли там. Возможно, двое последних пытались спасти первого. На месте происшествия также работают представители правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.