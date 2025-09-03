Ричмонд
В Мамадыше три человека погибли в канализационном колодце

Первыми на место происшествия прибыли пожарные, но было уже поздно.

Источник: МЧС Татарстана

В среду, 3 сентября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Мамадыше в канализационном колодце погибли три человека, сообщает МЧС Татарстана.

«К месту происшествия были направлены пожарные, спасатели и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — также рассказали в ведомстве.

Прибыв по указанному адресу — перекресток улиц Хади Такташа и Маннура, пожарные установили, все трое погибших являются мужчинами. Согласно предварительным данным, они спускались в канализационный колодец частного дома один за другим и гибли там. Возможно, двое последних пытались спасти первого. На месте происшествия также работают представители правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.