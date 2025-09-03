Новосибирский суд арестовал мужчину, укравшего миллион рублей у ребенка

Напомним, что все произошло 8 августа у дома на Татьяны Снежиной. В тот день 12-летний мальчик был с дядей. Последний снял в банкомате деньги, которые семья хотела направить на покупку квартиры. Когда они шли обратно, то начался дождь. Мужчина решил положить всю наличность в сумку племянника, чтобы купюры не намокли. Но когда школьник шел домой из магазина, к нему подбежал мужчина во всем черном. Мальчик обернулся, и в этот момент нападавший схватил сумку и начал тянуть.