Петербурженка угнала машину, потому что замерзла

В Красногвардейском районе Петербурга женщина угнала каршеринг, чтобы доехать домой и согреться, сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Источник: архив МК в Питере

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии следствия, 7 января женщина заметила напротив дома № 21, лит. А на улице Ленской каршеринг. Так как дверь оказалась незапертой, она села в салон, нажала кнопку зажигания и поехала.

Обвиняемая признала вину, пояснив, что возвращалась пешком из гостей и сильно замерзла. Увидев машину с включёнными фарами, оставленную открытой, она решила доехать на ней до дома.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.