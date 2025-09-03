Жителя Любанского района убило током при попытке кражи электроэнергии

МИНСК, 3 сен — Sputnik. При подключении самодельного электроудлинителя в Любанском районе погиб 63-летний мужчина, сообщили в среду в Следственном комитете Беларуси.
Там уточнили, что инцидент произошел утром 1 сентября. По данным следствия, местный житель в деревне Бориков пробовал самостоятельно подключить самодельный электроудлинитель к оголенным проводам линии электропередач, ведущей от опоры к дому. В результате этих действий мужчина получил смертельную электротравму.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, погибший таким образом хотел произвести хищение электроэнергии», ― рассказали в Следственном комитете.
В связи с произошедшим Любанский райотдел Следственного комитета начал проверку, особое внимание будет уделено причинам и условиям, приведшим к трагедии.
В СК напомнили, что любые работы с электричеством требуют соблюдения строгих мер безопасности и должны выполняться квалифицированными специалистами. Там отметили, что незаконное и самовольное подключение электроприборов без учета потребления, так называемый «наброс проводов», не только чревато юридической ответственностью, но и представляет собой смертельную опасность.
Не первый случай
Случаи поражения электрическим током происходят достаточно часто, в том числе и с летальным исходом, основная причина ― пренебрежение правилами техники безопасности.
Так, в конце августа в Сморгонском районе при установке электрического щита внешнего учета погиб электрик. Еще раньше в Борисовском районе при подключении насоса к системе отопления в частном доме был смертельно травмирован 47-летний мужчина.