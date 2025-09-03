Жителя Любанского района убило током при попытке кражи электроэнергии

В СК напомнили, что любые работы с электричеством требуют соблюдения строгих мер безопасности и должны выполняться квалифицированными специалистами. Там отметили, что незаконное и самовольное подключение электроприборов без учета потребления, так называемый «наброс проводов», не только чревато юридической ответственностью, но и представляет собой смертельную опасность.