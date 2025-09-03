В Магнитогорске призывник с помощью взятки пытался откосить от армии

Как рассказали в суде, молодой человек хотел избежать воинской службы. С апреля 2023 года он начал искать варианты, как откосить от армии. Для этого он обратился к знакомому, попросив его найти врача, который сможет поставить нужный диагноз. Знакомый посоветовал обратиться к человеку, работающему в военкомате и знающему нужных врачей.