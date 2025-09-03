В Магнитогорске призывник с помощью взятки пытался откосить от армии

В Магнитогорске врач за взятку поставил призывнику несуществующий диагноз. Об этом сообщили в Правобережном районном суде города.
Как рассказали в суде, молодой человек хотел избежать воинской службы. С апреля 2023 года он начал искать варианты, как откосить от армии. Для этого он обратился к знакомому, попросив его найти врача, который сможет поставить нужный диагноз. Знакомый посоветовал обратиться к человеку, работающему в военкомате и знающему нужных врачей.
Посредник попросил за работу 120 тысяч рублей. Он договорился с кардиологом, который за две тысячи рублей помог решить вопрос с диагнозом, поставив «гипертоническую болезнь». На самом деле у парня такой болезни не было, отмечает издание «Верстов. Инфо».
Выяснилось, что посредник не раз обращался к этому врачу, показывая удостоверение военной прокуратуры. Хотя в действительности он занимался вручением повесток.
Призывника приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу 240 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске полицейские раскрыли схему кражи материнского капитала на 2 млн рублей.