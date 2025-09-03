Ранее столкнувшийся с птицами самолет вылетел из Иркутска во Вьетнам

Самолет рейсом ZF-2577 Иркутск — Нячанг смог вылететь сегодня вечером, 3 сентября. Напомним, что лайнер взлетел в аэропорту столицы Приангарья сегодня утром, однако был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за столкновения с птицами, пишет ИА IrkutskMedia.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс ZF-2577 Иркутск — Нячанг. Установлено, что во время набора высоты самолет попал в стаю птиц, в результате чего повредилось остекление кабины экипажа. Для обеспечения безопасности полётов командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолёт приземлился в штатном режиме.
«Специалисты авиакомпании провели дополнительное техническое обслуживание воздушного судна. Продолжилась повторная подготовка самолёта к выполнению рейса. Вылет в Нячанг был запланирован на 17.00 по местному времени. Вылетел самолет в 17.31», — сообщили в авиакомпании.
Добавим, что на время ожидания всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор выявил множество нарушений, связанных с летной работой, техобслуживанием самолетов и подготовкой экипажей авиакомпании «Ангара». Проверки провели в связи с катастрофой самолета Ан-24 в Амурской области.