Ранее столкнувшийся с птицами самолет вылетел из Иркутска во Вьетнам

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс ZF-2577 Иркутск — Нячанг. Установлено, что во время набора высоты самолет попал в стаю птиц, в результате чего повредилось остекление кабины экипажа. Для обеспечения безопасности полётов командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолёт приземлился в штатном режиме.