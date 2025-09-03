В ДТП с автобусом на Урале пострадали шесть человек

«По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем “Киа Сид”, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, один из которых ребенок, доставлены в лечебную организацию для оказания помощи медицинскими работниками», — говорится в сообщении.