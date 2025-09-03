Ричмонд
В Новоуральске чиновника уволили за сокрытие доходов и коррупцию

В Свердловской области уволили чиновника за нарушение антикоррупционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В закрытом городе Новоуральске уволен главный специалист Министерства агропромышленного комплекса. Решение было принято после проверки прокуратуры, выявившей многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как установили надзорные органы, чиновник в течение нескольких лет, с 2020 по 2023 год, регулярно подавал заведомо ложные сведения о своих доходах и имуществе.

— Сотрудник приобрел ряд транспортных средств, иную технику, которые оформил на других лиц в целях сокрытия сведений о своих доходах и имуществе. В дальнейшем транспортные средства сдавались в аренду, а полученный доход от указанной деятельности им не отражался, — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала увольнения чиновника по утрате доверия, и министерство удовлетворило это требование. Теперь экс-чиновник также предстанет перед судом по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере и служебном подлоге.

Отмечается, что дело уже передано в суд, где будет рассмотрены все обстоятельства правонарушений.