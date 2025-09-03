В Новоуральске чиновника уволили за сокрытие доходов и коррупцию

— Сотрудник приобрел ряд транспортных средств, иную технику, которые оформил на других лиц в целях сокрытия сведений о своих доходах и имуществе. В дальнейшем транспортные средства сдавались в аренду, а полученный доход от указанной деятельности им не отражался, — уточнили в прокуратуре.