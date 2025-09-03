В Любанском районе мужчина погиб от удара электротоком при попытке хищения электроэнергии, рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла утром 1 сентября, когда 63-летний житель деревни Бориков пытался сам подключить самодельный электроудилинитель прямо к оголенным проводам ЛЭП, которая вела от опоры к дому. Мужчина получил смертельную электротравму.
Как предварительно сообщают следователи, так местный житель пытался произвести хищение электроэнергии.
Среди прочего в СК напоминают, что за так называемый «наброс проводов», который ведет к подключению электроприборов мимо учёта, привлекут к ответственности. И, как подтверждает случай под Любанью, смертельно опасен.
