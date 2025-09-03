Ричмонд
В Любанском районе мужчина погиб от удара электротоком при попытке хищения электроэнергии

Под Любанью мужчина погиб от удара током при попытке хищения электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Любанском районе мужчина погиб от удара электротоком при попытке хищения электроэнергии, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла утром 1 сентября, когда 63-летний житель деревни Бориков пытался сам подключить самодельный электроудилинитель прямо к оголенным проводам ЛЭП, которая вела от опоры к дому. Мужчина получил смертельную электротравму.

Как предварительно сообщают следователи, так местный житель пытался произвести хищение электроэнергии.

Среди прочего в СК напоминают, что за так называемый «наброс проводов», который ведет к подключению электроприборов мимо учёта, привлекут к ответственности. И, как подтверждает случай под Любанью, смертельно опасен.

Тем временем в Минске подросток-гимназист получил 3,5 года за украденные 2,6 миллиона рублей у пенсионеров.

Еще Минздрав Беларуси высказался о новом штамме коронавируса «Стратус»: «Высокая заразность, охриплость и сиплость голоса».

А самолет президента соседней с Беларусью Литвы не мог сесть и кружил над Вильнюсом из-за дрона с рекламой.