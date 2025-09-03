Приговор по делу Кожагапанова оставили без изменений

Информацию редакции КазТАГ в среду подтвердили в пресс-службе суда.
Напомним, 1 марта 2024 года о задержании Кожагапанова КазТАГ сообщал со ссылкой на источник. Позднее «антикор» подтвердил задержание, уточнив, что бывшему вице-министру и экс-советнику премьера вменяется совершение тяжкого коррупционного преступления. 6 марта в «антикоре» уточнили, что Кожагапанова подозревают в завышении расходов на форум Казахстана и России. 12 июля стало известно, что расследование уголовного дела завершено.
5 января КазТАГ сообщал, что Кожагапанов предан суду.
5 мая стало известно, что обвинение просит семь лет заключения для бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова.
19 мая бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов и директор подрядной организации Ляззат Коккозова были осуждены за злоупотребление полномочиями и хищение свыше Т1 млрд при организации форума в СКО.