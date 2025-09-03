Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор по делу Кожагапанова оставили без изменений

Астана. 3 сентября. КазТАГ — Приговор по делу бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова по факту злоупотребления полномочиями и хищения свыше Т1 млрд при организации форума в СКО оставили без изменений, передает корреспондент агентства.

Источник: Freepik

Информацию редакции КазТАГ в среду подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, 1 марта 2024 года о задержании Кожагапанова КазТАГ сообщал со ссылкой на источник. Позднее «антикор» подтвердил задержание, уточнив, что бывшему вице-министру и экс-советнику премьера вменяется совершение тяжкого коррупционного преступления. 6 марта в «антикоре» уточнили, что Кожагапанова подозревают в завышении расходов на форум Казахстана и России. 12 июля стало известно, что расследование уголовного дела завершено.

5 января КазТАГ сообщал, что Кожагапанов предан суду.

5 мая стало известно, что обвинение просит семь лет заключения для бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова.

19 мая бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов и директор подрядной организации Ляззат Коккозова были осуждены за злоупотребление полномочиями и хищение свыше Т1 млрд при организации форума в СКО.