Приговор по делу Кожагапанова оставили без изменений

Напомним, 1 марта 2024 года о задержании Кожагапанова КазТАГ сообщал со ссылкой на источник. Позднее «антикор» подтвердил задержание, уточнив, что бывшему вице-министру и экс-советнику премьера вменяется совершение тяжкого коррупционного преступления. 6 марта в «антикоре» уточнили, что Кожагапанова подозревают в завышении расходов на форум Казахстана и России. 12 июля стало известно, что расследование уголовного дела завершено.