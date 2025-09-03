Пропавшую в августе жительницу Аксая нашли мертвой в лесополосе в Ростове

В Ростове-на-Дону обнаружили мертвой жительницу Аксая, которую искали больше недели. Об этом 3 сентября сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
— Ранее по факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий ее тело обнаружено в лесополосе на левом берегу Дона, — прокомментировали в ведомстве.
В настоящее время назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для выяснения причины смерти. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, в последний раз женщину видели 25 августа. Вечером, она оставила сына и дочь с бабушкой и ушла на встречу с бывшим мужем, но после этого не вернулась домой. Сам экс-супруг после пропажи бывшей жены утверждал, что высадил свою пассажирку в Ростове-на-Дону и после этого не знал о ее местоположении.
