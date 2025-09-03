В Уфе определились со сроками начала отопительного сезона

По словам чиновника, до конца сентября необходимо подготовить все соответствующие акты. На середину месяца запланировано заполнение системы химически очищенной водой. Плотников отметил, что в предыдущем году теплоснабжение было полностью запущено к первому октября. Учитывая прогноз Башгидромета, он поручил запланировать подачу тепла на социальные объекты именно к этому сроку.