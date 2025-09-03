В Уфе определились со сроками начала отопительного сезона

В Уфе озвучили планы по подключению отопления в жилых домах города. Как стало известно по итогам оперативного совещания, вице-мэр Сергей Плотников дал распоряжение профильным службам завершить все подготовительные мероприятия до наступления октября.
По словам чиновника, до конца сентября необходимо подготовить все соответствующие акты. На середину месяца запланировано заполнение системы химически очищенной водой. Плотников отметил, что в предыдущем году теплоснабжение было полностью запущено к первому октября. Учитывая прогноз Башгидромета, он поручил запланировать подачу тепла на социальные объекты именно к этому сроку.
Было упомянуто, что регламент предписывает начинать отопительный сезон при условии, что среднесуточная температура сохраняется на уровне ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Руководителям учреждений социальной сферы для подключения тепла требуется направлять официальные заявки в единую теплоснабжающую организацию.
