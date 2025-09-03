Ричмонд
Ростовский следком подтвердил гибель пропавшей жительницы Аксая

Тело женщины было обнаружено в лесополосе.

Источник: РИА "Новости"

СУ СК России по Ростовской области подтвердил гибель 40-летней жительницы Аксая Алёны Редько, которая пропала без вести в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, 25 августа она приехала из Аксая в Ростов-на-Дону и после этого перестала выходить на связь. Тело было найдено в лесополосе на левом берегу реки Дон. Для установления причины смерти назначены экспертизы. Следствие продолжает работу.

Ранее сообщалось, что тело матери детей-инвалидов нашли в лесополосе.