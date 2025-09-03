Ростовский следком подтвердил гибель пропавшей жительницы Аксая

СУ СК России по Ростовской области подтвердил гибель 40-летней жительницы Аксая Алёны Редько, которая пропала без вести в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как установили следователи, 25 августа она приехала из Аксая в Ростов-на-Дону и после этого перестала выходить на связь. Тело было найдено в лесополосе на левом берегу реки Дон. Для установления причины смерти назначены экспертизы. Следствие продолжает работу.
Ранее сообщалось, что тело матери детей-инвалидов нашли в лесополосе.