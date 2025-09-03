Пилоту рейса Сочи-Омск грозит до двух лет лишения свободы

Завершилось расследование громкого дела против бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова. 1 сентября ему вручили обвинительное заключение, утвержденное транспортной прокуратурой. Об этом сообщает «Российская газета».
Напомним, что в сентябре 2023 года Белов совершил экстренную посадку пассажирского самолета А320 в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находилось более 160 человек, и, к счастью, никто не пострадал.
Судебная история развивалась непросто. Только 12 июля 2025 года пилота привлекли в качестве обвиняемого по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. До этого он проходил по делу как свидетель.
Последствия инцидента оказались серьезными. Второму пилоту Эдуарду Семенову уже пришлось покинуть авиакомпанию. Теперь же Белову грозит реальное наказание — до двух лет лишения свободы.