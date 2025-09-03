Ричмонд
Слон и Моська. «Метеор» с почти сотней пассажиров зашиб катер на Малой Неве

Транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах аварии на воде в Петербурге. Речной простор не поделили скоростной пассажирский теплоход и маленький катер.

Столкновение произошло 3 сентября в акватории Малой Невы, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Судя по видео, суда следовали в попутном направлении, но в какой-то момент их траектории пересеклись.

К счастью, обошлось без пострадавших. Разлива нефтепродуктов тоже не произошло. «Метеор», на борту которого в этот момент находились 87 пассажиров, продолжил путь, а катер отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу.

Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.