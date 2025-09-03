Ричмонд
В Хойниках задержан похититель православных икон

В милицию обратилась 62-летняя жительница Гомеля: из ее дома пропали старинные иконы. Об Этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Источник: МВД РБ

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали 32-летнего жителя города Хойники, подозреваемого в совершении преступления. По горячим следам сыщики вышли на мужчину, который, по предварительным данным, причастен к краже.

Подозреваемый заранее знал, что в доме хранятся ценные иконы. Ночью он сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил пять раритетных предметов. Впоследствии украденное имущество было продано.

В настоящее время иконы изъяты и направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления.