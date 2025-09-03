В Хойниках задержан похититель православных икон

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали 32-летнего жителя города Хойники, подозреваемого в совершении преступления. По горячим следам сыщики вышли на мужчину, который, по предварительным данным, причастен к краже.
Подозреваемый заранее знал, что в доме хранятся ценные иконы. Ночью он сорвал навесной замок, проник внутрь и похитил пять раритетных предметов. Впоследствии украденное имущество было продано.
В настоящее время иконы изъяты и направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления.