Скандал на Дне города в Княгинине набирает обороты

«Двое сотрудников, в том числе начальник отдела культуры, будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, — рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. — Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь. Сотрудники администрации, отвечающие за подготовку и проведение мероприятия, понесут ответственность».