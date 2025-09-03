Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал на Дне города в Княгинине набирает обороты

Двое сотрудников отдела культуры местной администрации будут отстранены от работы.

Источник: Время

Служебную проверку по факту инцидента на Дне города Княгинино проводит администрация Княгининского муниципального округа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Инцидент случился 24 августа. Согласно предварительной информации, сотрудник отдела культуры местной администрации толкнул мужчину, который упал на 10-летнюю девочку. В результате у ребенка сломана нога.

По факту возбуждено уголовное дело.

«Двое сотрудников, в том числе начальник отдела культуры, будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, — рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. — Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь. Сотрудники администрации, отвечающие за подготовку и проведение мероприятия, понесут ответственность».