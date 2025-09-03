Скандал на Дне города в Княгинине набирает обороты

Служебную проверку по факту инцидента на Дне города Княгинино проводит администрация Княгининского муниципального округа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Инцидент случился 24 августа. Согласно предварительной информации, сотрудник отдела культуры местной администрации толкнул мужчину, который упал на 10-летнюю девочку. В результате у ребенка сломана нога.
По факту возбуждено уголовное дело.
«Двое сотрудников, в том числе начальник отдела культуры, будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, — рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. — Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь. Сотрудники администрации, отвечающие за подготовку и проведение мероприятия, понесут ответственность».