«Нужен был стакан, чтобы выпить». Мужчина обокрал один минский костел, а потом вернул украденное в другой

Мужчина украл из одного костела кейс с двумя микрофонами, а потом вернул их в другой. О том, каким был приговор суда по этому делу, агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
46-летний ранее судимый за кражу продавец, житель Минского района, был нетрезв, когда решил разбить оконное стекло костела святого Иоанна Евангелиста на минской улице Матусевича. В здании, на тумбе, он увидел кейс с двумя петличными микрофонами и комплектующими к ними. Имущество общей стоимостью на тысячу рублей злоумышленник похитил.
Правда, через несколько дней мужчина пришел в другой приход Римско-католической церкви — костел Божьего Тела на улице Герасименко. Там он вручил все похищенное священнослужителю, назвав свой дар пожертвованием и отрекомендовавшись туристом из российского Санкт-Петербурга.
Когда подозреваемый был задержан, став фигурантом уголовного дела, признав свою вину. По словам мужчины, он проник в храм, поскольку ему нужен был стакан, чтобы выпить прива.
«Там на тумбе он увидел кейс с микрофонами, который похитил. В последующем фигурант якобы хотел вернуть его, но не сделал этого, поскольку было много прихожан», — пишет агентство.
Как сообщила гособвинитель по уголовному делу, помощник прокурора Фрунзенского района Александра Леута, суд признал мужчину виновным в краже, совершенной повторно.
«На основании ч. 2 ст. 205 УК, учитывая приговор суда Московского района от 5 июня 2025 г., назначил окончательное наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно», — отметила помощник прокурора.
