Девочку-подростка задержали в Нефтекамске с крупной партией наркотиков

В Нефтекамске полиция задержала школьницу с 53 пакетиками наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Нефтекамске задержали 16-летнюю школьницу, у которой при себе было обнаружено несколько десятков пакетов с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По информации ведомства, инцидент произошел на территории садоводческого товарищества в городе Агидель. Сотрудники полиции обратили внимание на подростка, чье поведение показалось им подозрительным. При задержании девушка не смогла внятно пояснить причину своего нахождения в данном месте.

В ходе личного досмотра в ее вещах было найдено 53 свертка, содержащих синтетические наркотические средства. Дополнительным доказательством стал мобильный телефон, в памяти которого хранились адреса для размещения так называемых «закладок».

По предварительной информации следствия, школьница, желая найти подработку, через мессенджер связалась с анонимным пользователем. Именно он начал передавать ей координаты мест с крупными партиями наркотиков для их последующего распространения.

