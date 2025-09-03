Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела о взрыве в Самаре заявил, что заболел туберкулезом

Фигурант дела о теракте в Самаре Семакин заявил, что заболел туберкулезом.

САМАРА, 3 сен — РИА Новости. Фигурант дела о взрыве у здания правительства Самарской области заявил, что заболел туберкулезом, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального окружного военного суда, приступившего к рассмотрению дела.

«Я приболел. У меня туберкулез. Я на таблетках, (у меня — ред.) заторможенное состояние», — сказал подсудимый Сергей Семакин на заседании.

В среду Центральный окружной военный суд в Самаре провел первое заседание по уголовному делу Семакина, которому вменяют совершение теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

Ранее в СК РФ сообщали, что 27 февраля 2025 года около 5.30 утра пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал к зданию правительства Самарской области на автомобиле, за рулем которого был сын. При этом сын не знал о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.

Гособвинение на заседании в суде сообщило, что подсудимый нашел ручную осколочную гранату РГД-5 на городском кладбище в Самаре в 2024 году. Эту гранату он и бросил в сторону входа в правительство Самарской области.

Сам Семакин в суде признал вину частично, отрицая умысел по статье о теракте.