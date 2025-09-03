Фигурант дела о взрыве в Самаре заявил, что заболел туберкулезом

Ранее в СК РФ сообщали, что 27 февраля 2025 года около 5.30 утра пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал к зданию правительства Самарской области на автомобиле, за рулем которого был сын. При этом сын не знал о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.