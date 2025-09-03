В Волгограде вновь перенесли первое заседание по делу Александра Пака

Напомним, согласно материалам дела, 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда обвиняемый, управляя автомобилем, стал участником ДТП, повредив припаркованный автомобиль. Вместо того, чтобы остановиться и дождаться сотрудников ГИБДД, он решил скрыться с места происшествия. Владелица поврежденного автомобиля, стремясь зафиксировать обстоятельства инцидента, догнала водителя и потребовала от него дождаться полиции.
Однако в ответ на законное требование женщины, обвиняемый предпринял действия, приведшие к трагедии. Он резко ускорился, спровоцировав падение потерпевшей на проезжую часть, а затем наехал на нее задним колесом своего внедорожника. От полученных травм женщина скончалась через месяц в московской клинике.
Благодаря оперативным действиям полиции личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Волгоградский областной суд принял решение продлить меру пресечения в виде заключения под стражу для Александра Пака, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ, на срок 6 месяцев.
Предварительное слушание по делу Александра Пака состоялось 15 июля в закрытом режиме. Первое заседание по делу назначено на 22 июля, оно должно было проходить по ходатайству обвиняемого с участием присяжных заседателей, однако так и не состоялось — «по другим основаниям для отложения дела», как значится в картотеке суда. И с тех пор переносилось дважды. Сегодня оно было перенесено в третий раз.