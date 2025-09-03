В Волгограде вновь перенесли первое заседание по делу Александра Пака

Предварительное слушание по делу Александра Пака состоялось 15 июля в закрытом режиме. Первое заседание по делу назначено на 22 июля, оно должно было проходить по ходатайству обвиняемого с участием присяжных заседателей, однако так и не состоялось — «по другим основаниям для отложения дела», как значится в картотеке суда. И с тех пор переносилось дважды. Сегодня оно было перенесено в третий раз.