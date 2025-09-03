Контрафактный алкоголь на 1 млн рублей изъяли у жителя Челябинской области

Все произошло в Троицком районе.
«Был установлен 57-летний местный житель, перевозивший на личном автомобиле Lada Granta немаркированную алкогольную продукцию», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Как выяснили сотрудники полиции, мужчина перевозил алкоголь для хранения в личном гараже и дальнейшей реализации через собственный продуктовый магазин.
Стражи порядка изъяли незаконную продукцию на сумму около 1 млн рублей. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.