Контрафактный алкоголь на 1 млн рублей изъяли у жителя Челябинской области

Контрафактный алкоголь на 1 млн рублей изъяли у жителя Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Все произошло в Троицком районе.

«Был установлен 57-летний местный житель, перевозивший на личном автомобиле Lada Granta немаркированную алкогольную продукцию», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина перевозил алкоголь для хранения в личном гараже и дальнейшей реализации через собственный продуктовый магазин.

Стражи порядка изъяли незаконную продукцию на сумму около 1 млн рублей. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ.