«Это очень страшно»: министр труда Башкирии во время отпуска в Китае застала два тайфуна

Чиновница сообщила, что ее девятидневный отдых был омрачен экстремальными погодными явлениями. Наиболее серьезным оказался тайфун, обрушившийся в ночь на 24 августа. Иванова описала это как пугающее зрелище, отметив, что казалось, будто ночь никогда не закончится из-за шквалистого ветра и непрекращающегося ливня.