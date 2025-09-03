«Это очень страшно»: министр труда Башкирии во время отпуска в Китае застала два тайфуна

Во время отпуска на китайском острове Хайнань министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова застала два мощных тайфуна. О непредвиденных обстоятельствах своего путешествия она рассказала в своих социальных сетях.
Чиновница сообщила, что ее девятидневный отдых был омрачен экстремальными погодными явлениями. Наиболее серьезным оказался тайфун, обрушившийся в ночь на 24 августа. Иванова описала это как пугающее зрелище, отметив, что казалось, будто ночь никогда не закончится из-за шквалистого ветра и непрекращающегося ливня.
— Это прям страшно… Ночь, казалось, будет длиться вечно… Ветер сильнейший и бесконечный дождь. На утро шторм еще сохранялся и в море не пускали, — написала Иванова.
Последствиями стихии стали многочисленные поваленные пальмы. Несмотря на пережитые впечатления, министр заключила, что вновь убедилась в преимуществах климата родной Башкирии.
Добавим, что из-за тайфуна «Кадзики» вылеты из курортного города Санья были приостановлены, в результате чего около 600 российских туристов не смогли покинуть остров. Были задержаны авиарейсы в ряд городов, включая Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток.
