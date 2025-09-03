Ричмонд
Кабан вырвался из вольера и убил рабочего подворья в Толочинском районе

В ряде обстоятельств дикие инстинкты могут возобладать даже у тех животных, которые привыкли к человеку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Кабан напал на человека в Толочинском районе, мужчина погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

К️ак рассказали в ведомстве, житель деревни Волковичи содержал диких свиней на своем подворье.

«Выращенные в неволе, они привыкают к человеку. Однако при благоприятных обстоятельствах дикие инстинкты могут возобладать над домашним воспитанием», — отметили в ГКСЭ.

Трагический инцидент произошел в августе текущего года. Кабан вырвался из вольера и атаковал 44-летнего рабочего подворья, находившегося поблизости.

В результате животное ударило мужчину клыками в район паха и правой ноги. Эксперты установили, что смерть наступила в результате обильного наружного кровотечения, вызванного тремя ушиблено-рваными ранами нижнего края брюшной полости, бедра и голени правой ноги.

По факту ЧП проводится проверка.