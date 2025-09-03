На борту самолета из Санкт-Петербурга в Челябинск сработал датчик задымления

Правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть, где в отношении официально не трудоустроенного и ранее не имевшего проблем с законом петербуржца составили протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.