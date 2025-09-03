Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту самолета из Санкт-Петербурга в Челябинск сработал датчик задымления

На борту самолета из Санкт-Петербурга в Челябинск сработал датчик задымления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что к приземлившемуся воздушному судну требуется наряд.

«Прибывшие на место сотрудники задержали 40-летнего жителя культурной столицы России, который во время полета курил сигарету в туалетной комнате, вследствие чего сработали датчики задымления», — сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители доставили нарушителя в дежурную часть, где в отношении официально не трудоустроенного и ранее не имевшего проблем с законом петербуржца составили протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

В качестве наказания мужчине назначен штраф.

Транспортная полиция напоминает, что курение на борту воздушного судна категорически запрещено. Это необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.