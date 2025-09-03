В Аягозе нашли подозрительный снаряд: жильцов эвакуировали

На место прибыли полицейские, сапёры МВД и сотрудники ДЧС. Территорию перекрыли, жильцов вывели из опасной зоны. После тщательной проверки выяснилось, что находка не несёт угрозы. Это оказалась использованная кассетная мина, которая не является взрывоопасной, но всё же подлежит утилизации.