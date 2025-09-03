В Челябинской области три человека, включая младенца и пешехода, пострадали в ДТП

Сообщается, что 48-летняя автоледи, управляя Lexus RX 330, следовала по проспекту Ленина и на пересечении с улицей Первомайская на регулируемом перекрестке, выполняя разворота, не уступила дорогу, врезалась во встречно следовавший автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого была 37-летняя женщина. Последняя машина после столкновения выехала на тротуар, влетела в здание.