В Челябинской области три человека, включая младенца и пешехода, пострадали в ДТП

Все произошло в Магнитогорске.
Сообщается, что 48-летняя автоледи, управляя Lexus RX 330, следовала по проспекту Ленина и на пересечении с улицей Первомайская на регулируемом перекрестке, выполняя разворота, не уступила дорогу, врезалась во встречно следовавший автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого была 37-летняя женщина. Последняя машина после столкновения выехала на тротуар, влетела в здание.
В результате ДТП 41-летний мужчина-пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Два пассажира Skoda, это 65-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, и 7-месячный ребенок, он был в детском удерживающем устройстве сзади, также пострадали. Назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование, устанавливают все обстоятельства происшествия.