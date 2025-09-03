Ричмонд
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1 457

ДУБАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего 31 августа на востоке Афганистана землетрясения возросло до 1 457, по меньшей мере 3 394 афганца пострадали.

Источник: Reuters

Об этом в X сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат.

По его словам, вследствие стихийного бедствия разрушены 6 782 дома.

Ранее афганские власти приводили данные о 1 411 жертвах и 3 124 пострадавших.