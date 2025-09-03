Объявленный в розыск экс-депутат доставлен в суд Шымкента

По информации городского департамента полиции, Даулеталиев был уведомлен о дате и времени судебного заседания, а также предупрежден об обязательной явке. В суде рассматривалось заявление в его отношении по факту оскорбления. Однако он проигнорировал уведомление, в связи с чем судом было вынесено постановление о принудительном приводе.