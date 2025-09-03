Ричмонд
Объявленный в розыск экс-депутат доставлен в суд Шымкента

Бывший депутат маслихата Куаныш Даулеталиев, ранее объявленный в розыск, был установлен и доставлен в суд для участия в заседании по делу об оскорблении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: маслихат Шымкента

По информации городского департамента полиции, Даулеталиев был уведомлен о дате и времени судебного заседания, а также предупрежден об обязательной явке. В суде рассматривалось заявление в его отношении по факту оскорбления. Однако он проигнорировал уведомление, в связи с чем судом было вынесено постановление о принудительном приводе.

— Исполнение данного постановления было возложено на сотрудников Туранского районного управления полиции. Гражданин был установлен и доставлен в суд, — сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, 2 сентября, на портале органов правовой статистики и специальных учетов была опубликована информация о розыске 48-летнего Куаныша Даулеталиева.