Объявленный в розыск экс-депутат доставлен в суд Шымкента

По информации городского департамента полиции, Даулеталиев был уведомлен о дате и времени судебного заседания, а также предупрежден об обязательной явке. В суде рассматривалось заявление в его отношении по факту оскорбления. Однако он проигнорировал уведомление, в связи с чем судом было вынесено постановление о принудительном приводе.
— Исполнение данного постановления было возложено на сотрудников Туранского районного управления полиции. Гражданин был установлен и доставлен в суд, — сообщили в ДП Шымкента.
Напомним, 2 сентября, на портале органов правовой статистики и специальных учетов была опубликована информация о розыске 48-летнего Куаныша Даулеталиева.