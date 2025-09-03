На Кубани сотрудница техникума подделывала дипломы

Как выяснилось, с февраля по март 2024 года заведующая канцелярией государственного образовательного учреждения, подделала подписи председателя экзаменационной комиссии в протоколах о проведении экзаменов. Кроме того, сотрудница поставила подписи в свидетельствах о профессии рабочего.