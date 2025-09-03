Ричмонд
На Кубани сотрудница техникума подделывала дипломы

В Тихорецке осудят сотрудницу завканцелярии техникума за подделку диплома.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани осудят сотрудницу учебного заведения за подделку свидетельств об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в Тихорецке. Уголовное дело было возбуждено после проверки межрайонной прокуратуры.

Как выяснилось, с февраля по март 2024 года заведующая канцелярией государственного образовательного учреждения, подделала подписи председателя экзаменационной комиссии в протоколах о проведении экзаменов. Кроме того, сотрудница поставила подписи в свидетельствах о профессии рабочего.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Тихорецкий районный суд. Теперь обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.