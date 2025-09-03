Жительница Казани стала жертвой аферистов после романтического онлайн-знакомства

В полицию Казани обратилась женщина, которая стала жертвой мошенничества после романтического знакомства с иностранцем в интернете. По словам пострадавшей, все началось с обычного общения в сети, которое вскоре перешло в мессенджер.
Новый знакомый проявил инициативу и решил сделать ей приятный сюрприз, отправив «подарок». Однако, чтобы его получить, потерпевшей нужно было оплатить таможенные сборы. Следуя указаниям мошенников, женщина перевела на сторонние счета более 60 тысяч рублей. Через некоторое время злоумышленники попытались связаться с ней снова, требуя оплатить «дополнительные расходы». Но женщина не повелась на уловки и сразу же обратилась в полицию.
