Задержаны 30 жителей Башкирии за диверсии по указанию спецслужб Украины

Как сообщил на кругом столе в уфимском Конгресс-холле «Торатау», где обсуждались новые вызовы современного терроризма, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии республики Валерий Олейник, если 20 лет назад преобладал религиозный терроризм, то сегодня основные угрозы напрямую связаны с украинским конфликтом.
Статистика показывает, что по итогам 6 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост числа преступлений террористического характера.
По его словам, Башкортостан входит в сферу интересов зарубежных спецслужб как потенциальная точка для разжигания межнациональных конфликтов для внутренней дестабилизации российского общества. Чаще всего они вербуют молодых людей, зачастую несовершеннолетних школьников, желающих быстро и много заработать, а также тех, чьи родственники находятся в плену — им предлагают совершить преступления в обмен на их освобождение. Вербовочный интерес представляют и выходцы из Центральной Азии, отметил спикер.
«Фиксируется устойчивая тенденция увеличения числа терактов, совершаемых несовершеннолетними. Задокументированы десятки попыток совершения диверсий школьниками и студентами колледжей. Украинские спецслужбы осуществляют вербовку молодежи для совершения преступлений, в том числе атак на объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса. В 2024 году раскрыты диверсии, поджоги объектов транспорта в Уфе и Ишимбайском районе, поджоги вышек сотовой связи в Уфе и Уфимском районе, поджоги автомобилей в Уфе, а также осквернение символов воинской славы и оскорбление памятника защитникам Отечества в Нефтекамске и Уфе. Также пресечена наглая попытка совершения атаки с использованием БПЛА в здании республиканского управления ФСБ», — рассказал Валерий Олейник.
Также в числе угроз современному обществу — продолжающаяся активность террористических движений «Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийц» (признаны террористическими, деятельность в РФ запрещена).
«Их опасность происходит не столько из-за распространения негативного контента, сколько из-за прямого или косвенного подстрекательства к совершению тяжких преступлений. Подвергаясь деструктивным идеям, молодой человек начинает с недоверием относиться к происходящим в стране событиям и накапливать негатив, который впоследствии может перерасти в деструктивные и насильственные действия как к окружающим, так и к органам власти. В 2024 году в соцсети “ВКонтакте” и мессенджере Телеграм было зафиксировано 8 сообществ и каналов, пропагандирующих асоциальное поведение детей и подростков, выявлено свыше 30 пользователей, интересующихся тематикой скулшутинга (вооруженное нападение на школьников — прим. авт.)», — сообщил Олейник.
Также спикер подчеркнул, что сегодня в условиях неприкрытой угрозы раскола российского общества очень важна работа всех звеньев воспитания и профилактики. Необходимо вести активную пропагандистскую работу со стороны всех органов госвласти.
Ранее сообщалось, что в Уфе 19-летний диверсант совершил поджог локомотива за деньги.