Задержаны 30 жителей Башкирии за диверсии по указанию спецслужб Украины

«Их опасность происходит не столько из-за распространения негативного контента, сколько из-за прямого или косвенного подстрекательства к совершению тяжких преступлений. Подвергаясь деструктивным идеям, молодой человек начинает с недоверием относиться к происходящим в стране событиям и накапливать негатив, который впоследствии может перерасти в деструктивные и насильственные действия как к окружающим, так и к органам власти. В 2024 году в соцсети “ВКонтакте” и мессенджере Телеграм было зафиксировано 8 сообществ и каналов, пропагандирующих асоциальное поведение детей и подростков, выявлено свыше 30 пользователей, интересующихся тематикой скулшутинга (вооруженное нападение на школьников — прим. авт.)», — сообщил Олейник.