В Семикаракорске из-за неосторожной сварки выгорели гараж и частный дом

В это же время огонь стремительно распространялся и в итоге перекинулся на крышу гаража, а затем и на жилой дом. На помощь вовремя пришли семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Они быстро потушили пожар, не позволив ему охватить соседние строения. Пострадавших не было.