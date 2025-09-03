Ричмонд
В Семикаракорске из-за неосторожной сварки выгорели гараж и частный дом

Житель Дона едва не лишился дома из-за пожара после сварочных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске из-за неосторожности во время сварочных работ вспыхнули гараж с машиной и частный дом. Хозяева едва полностью не лишились жилья, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел 1 сентября на улице Горького. Пламя разгорелось в гараже, где проводилась сварка. Искры попали на автомобиль, и он мгновенно загорелся. Владелец пытался самостоятельно отогнать машину, но не смог.

В это же время огонь стремительно распространялся и в итоге перекинулся на крышу гаража, а затем и на жилой дом. На помощь вовремя пришли семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Они быстро потушили пожар, не позволив ему охватить соседние строения. Пострадавших не было.

Напомним, накануне в Тацинском районе Ростовской области произошел смертельный пожар из-за нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ.

