СМИ: АдГ перед выборами столкнулась с таинственной чередой смертей своих кандидатов

В Северном Рейне — Вестфалии перед местными выборами, которые пройдут 14 сентября, внезапно умерли шесть** кандидатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ФРГ уже заявили, что практически одновременная смерть шести** кандидатов, двое из которых являлись запасными, «статистически невозможна».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет американская газета New York Post, сначала сообщалось о гибели четырех кандидатов, самым молодым из которых было по 59 лет, а самому возрастному 71 год. Позже появилась информация о смерти еще двух «запасных» кандидатов. Все умерли внезапно в течение 13 дней, причины смертей неизвестны. Родственники и близкие погибших отмечают, что они либо отличались «отменным здоровьем» и занимались спортом, либо не жаловались на проблемы со здоровьем.

Хотя полиция ясно дала понять, что не нашла следов «внешнего воздействия» во всех этих смертях, число погибших вызвало вопросы в социальных сетях, отмечает британская газета ВВС*.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель в ответ на это опубликовала заявление экономиста, экс-директора Института государственных финансов Ганноверского университета Штефана Хомбурга: «Это совершенно невероятно. Статистически это практически невозможно».

По расчетам немецкого портала Opposition 24, такая вероятность составляет 1 к 1 620 000.

Ранее члены АдГ уже сталкивались с «внешним воздействием». В октябре у сопредседателя партии Тино Хрупаллы врачи диагностировали внутримышечную инъекцию и заражение неизвестным веществом. Это случилось после предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Тогда же немецкая газета Junge Freiheit сообщила, что у Хрупаллы диагностировано нарушение сердечной деятельности после «укола иглой с неустановленным веществом».

Несмотря на то что Хрупалла всеми возможными способами пытался добиться судебного расследования этого инцидента, по решению Высшего земельного суда Мюнхена (OLG) дело было снято с рассмотрения. Суд отклонил его ходатайство как неприемлемое, объяснив свое решение тем, что ходатайство должно содержать факты и доказательства, обосновывающие иск. Однако апелляция Хрупаллы, по мнению суда, ограничилась «фрагментарным описанием инцидента и туманными намеками». Дальнейшее обжалование решения Высшего земельного суда невозможно, подчеркивает немецкое издание Tagesschau.

Согласно ВВС*, на февральских федеральных выборах АдГ ворвалась в тройку самых популярных в ФРГ партий.

В мае Национальное разведывательное управление классифицировало ее как правоэкстремистскую организацию, но затем приостановило это определение из-за апелляции, находящейся на рассмотрении в суде. Тем не менее в трех восточных землях АдГ по-прежнему считается экстремистской, в том числе из-за своей позиции по украинскому конфликту.

В августе рейтинг АдГ стремительно вырос, а ее популярность сравнялась с популярностью победителя выборов в федеральный парламент — блоком ХДС/ХСС. Если бы парламентские выборы в ФРГ состоялись сейчас, то АдГ, согласно опросу, проведенному Forsa 12 августа, набрала бы 26% голосов, блок ХДС/ХСС — 24%, а СДПГ и «Зеленые» — по 13%. Чуть менее половины немцев уверены, что на выборах в бундестаг в 2029 году АдГ станет сильнейшей партией.

АдГ, как напоминает ВВС*, нашла поддержку и среди нескольких ведущих американских правых деятелей, которые обвинили правительство Германии в попытках подавить партию.

Так, американский миллиардер Илон Маск в последние дни вновь заявил о своей поддержке ультраправой немецкой партии: «Либо Германия проголосует за АдГ, либо это конец Германии».

* Сайт ВВС заблокирован в РФ Роскомнадзором

** Во время подготовки статьи стало известно, что скончался седьмой кандидат от АдГ. По данным Welt (сайт газеты заблокирован в России), 80-летний Ханс-Йоахим Кинд ушел из жизни после продолжительной болезни.

