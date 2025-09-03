СМИ: АдГ перед выборами столкнулась с таинственной чередой смертей своих кандидатов

Как пишет американская газета New York Post, сначала сообщалось о гибели четырех кандидатов, самым молодым из которых было по 59 лет, а самому возрастному — 71 год. Позже появилась информация о смерти еще двух «запасных» кандидатов. Все умерли внезапно в течение 13 дней, причины смертей неизвестны. Родственники и близкие погибших отмечают, что они либо отличались «отменным здоровьем» и занимались спортом, либо не жаловались на проблемы со здоровьем.