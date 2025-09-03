В Приднестровье нашелся пропавший 10-летний ребенок: Его искали три дня — он ночевал в подъезде дома своей бабушки, а она не знала об этом

В Приднестровье нашелся пропавший 10-летний Грозовский Павел, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Напомним, около десяти часов утра 31 августа Павел, взяв с собой велосипед, самовольно ушёл из дома.
Сотрудники ИДН разыскивали его три дня. Около восьми часов вечера 2 сентября его обнаружили милиционеры в Бендерах и, установив личность, передали коллегам из тираспольской милиции.
По словам мальчика, всё это время он ночевал в подъезде дома своей бабушки, не сообщив ей о том, что он в Бендерах. Дни проводил на детской площадке с друзьями.
Инспекторы по делам несовершеннолетних УВД г. Тирасполь провели профилактическую беседу с подростком и его родителями.
