В Приднестровье нашелся пропавший 10-летний ребенок: Его искали три дня — он ночевал в подъезде дома своей бабушки, а она не знала об этом

Инспекторы по делам несовершеннолетних УВД г. Тирасполь провели профилактическую беседу с подростком и его родителями.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье нашелся пропавший 10-летний Грозовский Павел, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Напомним, около десяти часов утра 31 августа Павел, взяв с собой велосипед, самовольно ушёл из дома.

Сотрудники ИДН разыскивали его три дня. Около восьми часов вечера 2 сентября его обнаружили милиционеры в Бендерах и, установив личность, передали коллегам из тираспольской милиции.

По словам мальчика, всё это время он ночевал в подъезде дома своей бабушки, не сообщив ей о том, что он в Бендерах. Дни проводил на детской площадке с друзьями.

Инспекторы по делам несовершеннолетних УВД г. Тирасполь провели профилактическую беседу с подростком и его родителями.

