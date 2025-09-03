Ричмонд
В Башкирии обжалуют приговор экс-замглавы Россельхознадзора

Прокуратура сочла решение суда слишком мягким.

Источник: Башинформ

Октябрьский райсуд Уфы приговорил сообщников, обвиняемых в мошенничестве, к условному сроку на 2 и 3 года.

В феврале 2021 года региональное управление Россельхознадзора заключило с подведомственным учреждением договор на оказание услуг по обслуживанию ксероксов. Однако фактически работы не выполнялись, а оплату в размере 730 тыс. руб. фигуранты поделили между собой. Подсудимые частично признали вину и полностью возместили ущерб. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.