Жительница Гомеля лишилась коллекции старинных икон и обрела ее снова

Пять старинных икон — старообрядческих, 19 века — пропали из дома 62-летней гомельчанки и она обратился в милицию. Оперативники уголовного розыска по горячим следам разыскали и задержали подозреваемого в краже — 32-летнего безработного из города Хойники, ранее уже имевшего проблемы с законом за аналогичные преступления.