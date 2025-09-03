Жительница Гомеля лишилась коллекции старинных икон и обрела ее снова. Подробности рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Гомельщины Александр Подобед.
Пять старинных икон — старообрядческих, 19 века — пропали из дома 62-летней гомельчанки и она обратился в милицию. Оперативники уголовного розыска по горячим следам разыскали и задержали подозреваемого в краже — 32-летнего безработного из города Хойники, ранее уже имевшего проблемы с законом за аналогичные преступления.
Как выяснилось, мужчина узнав каким-то образом, что у жительницы Гомеля хранятся раритеты, выбрав подходящую ночь, сорвал навесной замок входной двери, проник в дом и похитил пять икон, которые и продал.
Их оперативникам удалось изъять. В настоящее время они направлены на экспертизу для определения нанесенного ущерба, после чего их вернут хозяйке.
А в отношении похитителя возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
