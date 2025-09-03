Следователи выясняют причины гибели пожарного при тушении склада на Бекетова

Проверка проводится по факту гибели сотрудника частной пожарной службы при тушении возгорания на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Напомним, пожар на промышленном складе произошел 3 сентября. В результате один человек, участвовавший в тушении пламени, отравился продуктами горения. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако воздействие отравляющих веществ на организм оказалось слишком сильным, пострадавший скончался по пути в больницу.
— По данному факту следователем следственного отдела по Советскому району города Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.