Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи выясняют причины гибели пожарного при тушении склада на Бекетова

При тушении возгорания один из пожарных отравился продуктами горения.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Проверка проводится по факту гибели сотрудника частной пожарной службы при тушении возгорания на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, пожар на промышленном складе произошел 3 сентября. В результате один человек, участвовавший в тушении пламени, отравился продуктами горения. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако воздействие отравляющих веществ на организм оказалось слишком сильным, пострадавший скончался по пути в больницу.

— По данному факту следователем следственного отдела по Советскому району города Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.