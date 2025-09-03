Следователи выясняют причины гибели пожарного при тушении склада на Бекетова

Напомним, пожар на промышленном складе произошел 3 сентября. В результате один человек, участвовавший в тушении пламени, отравился продуктами горения. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако воздействие отравляющих веществ на организм оказалось слишком сильным, пострадавший скончался по пути в больницу.