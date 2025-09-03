Ричмонд
К казахстанцам обратились из-за SIM-карт

В Астане полицейскими выявлена схема незаконного использования SIM-карт. В связи с этим 3 сентября 2025 года столичный департамент полиции обратился к гражданам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что молодой человек регистрировал на себя SIM-карты, после чего продавал доступ к ним через интернет-платформы. Как выяснилось, впоследствии эти SIM-карты попадали в руки мошенников и использовались для реализации различных противоправных схем.

Сотрудники полиции изъяли два мобильных телефона. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и возможные участники.

Пресс-служба ДП Астаны

Правоохранительные органы напоминают казахстанцам:

«Никогда не передавайте свои личные данные и документы посторонним лицам. Регистрируйте SIM-карты исключительно на свое имя и используйте их только в личных целях. С осторожностью относитесь к предложениям удаленного заработка, особенно если они связаны с использованием анонимных мессенджеров».

А для защиты своих аккаунтов и личной информации гражданам рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и другие современные методы цифровой безопасности.