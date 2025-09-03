К казахстанцам обратились из-за SIM-карт

Установлено, что молодой человек регистрировал на себя SIM-карты, после чего продавал доступ к ним через интернет-платформы. Как выяснилось, впоследствии эти SIM-карты попадали в руки мошенников и использовались для реализации различных противоправных схем.
Сотрудники полиции изъяли два мобильных телефона. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и возможные участники.
Правоохранительные органы напоминают казахстанцам:
«Никогда не передавайте свои личные данные и документы посторонним лицам. Регистрируйте SIM-карты исключительно на свое имя и используйте их только в личных целях. С осторожностью относитесь к предложениям удаленного заработка, особенно если они связаны с использованием анонимных мессенджеров».
А для защиты своих аккаунтов и личной информации гражданам рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и другие современные методы цифровой безопасности.