К казахстанцам обратились из-за SIM-карт

«Никогда не передавайте свои личные данные и документы посторонним лицам. Регистрируйте SIM-карты исключительно на свое имя и используйте их только в личных целях. С осторожностью относитесь к предложениям удаленного заработка, особенно если они связаны с использованием анонимных мессенджеров».