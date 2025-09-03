Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского «ГУММиД»

Как сообщает программа «Кстати» (16+), 1 сентября Левдиков добровольно пришёл в полицию. С весны он находился в федеральном розыске по делу о получении взятки в особо крупном размере. Во время судебного заседания бывший чиновник ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он настаивал, что не намерен скрываться и подчёркивал добровольность своего прихода в полицию. Несмотря на это, суд принял решение заключить Левдикова под стражу. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.