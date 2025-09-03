Аэропорт Черемшанка закрыли после аварийной посадки военного Ил-76

Региональный аэропорт Черемшанка временно прекратил работу после экстренной посадки военно-транспортного самолета Ил-76. Воздушное судно совершило аварийную посадку из-за отказа двигателя во время полета в Улан-Удэ.
По предварительной информации, экипаж успешно справился с нештатной ситуацией. Жертв и пострадавших нет. Как сообщает источник в силовых структурах, самолет был вынужден прервать полет и запросил экстренную посадку в красноярском аэропорту.
В настоящее время аэропорт временно закрыт для приема и отправки рейсов, специалисты проводят осмотр воздушного судна, выясняются причины отказа двигателя, а СК России начал доследственную проверку.
О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.
Ил-76 — военно-транспортный самолет, разработанный для перевозки грузов и личного состава. Подобные инциденты являются чрезвычайными происшествиями и требуют тщательного расследования.