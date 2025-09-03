«Хотели острых приключений»: в Алупке двое подростков угнали два мопеда

В Алупке двоих 14-летних подростков подозревают в угоне двух мопедов. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
В полицию обратился житель поселка Кацивели. Он сообщил о пропаже мопеда стоимостью 30 тысяч рублей. Транспортное средство исчезло из подъезда дома. Выяснилось, что мопед угнали двое 14-летних местных жителей. Подростки признались и рассказали о еще одном угоне мопеда, которые принадлежит знакомой девушке.
«По их словам, кража была совершена из-за скуки и желания острых приключений», — говорится в сообщении.
Во время ночной поездки в баке мопеда закончился бензин. Тогда подростки решили угнать другой, но не смогли его завести. Они слили топливо, заправили мопед, вернулись домой и спрятали транспорт в кустах. Оба мопеда вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подростки находятся под подпиской о невыезде. Их родителей привлекли к административной ответственности.