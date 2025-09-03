«Хотели острых приключений»: в Алупке двое подростков угнали два мопеда

Во время ночной поездки в баке мопеда закончился бензин. Тогда подростки решили угнать другой, но не смогли его завести. Они слили топливо, заправили мопед, вернулись домой и спрятали транспорт в кустах. Оба мопеда вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подростки находятся под подпиской о невыезде. Их родителей привлекли к административной ответственности.