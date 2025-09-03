Ричмонд
В Белокалитвинском районе Ростовской области ввели локальный режим ЧС

Режим ЧС ввели в отдельных районах Белой Калитвы и Коксовского сельского поселения.

Источник: Комсомольская правда

В отдельных территориях Белокалитвинского района Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 3 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава районной администрации Ольга Мельникова.

— С 9 часов утра 3 сентября введен режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах города и Коксовского сельского поселения, — проинформировала Ольга Мельникова.

Местные власти уже утвердили составы комиссий по оценке ущерба. Обследование домов и квартир должны выполнить до 5 сентября. После этого примут решения об оказании помощи.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в Белой Калитве осколками был посечен фасад, а также оказались разбиты окна двух многоквартирных домов и припаркованных во дворах машин. В поселке Коксовом повреждения получили окна в нескольких частных домах. Пострадавших нет.

