Подростка задержали за стрельбу по людям в Симферополе

Полицейские установили личность одного из участников инцидента со стрельбой, произошедшего у алкогольного магазина вечером 2 сентября, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Напомним, все началось с того, что очевидцы сделали замечание компании молодых людей за вызывающее поведение. В ответ один из них выстрелил из травматического пистолета в двух молодых людей. Пострадавших с травмами доставили в больницу.
«Подросток 2008 года рождения доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в МВД Крыма.