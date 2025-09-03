Ричмонд
Подростка задержали за стрельбу по людям в Симферополе

Установлен один из участников стрельбы на улице Бородина в Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские установили личность одного из участников инцидента со стрельбой, произошедшего у алкогольного магазина вечером 2 сентября, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Напомним, все началось с того, что очевидцы сделали замечание компании молодых людей за вызывающее поведение. В ответ один из них выстрелил из травматического пистолета в двух молодых людей. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

«Подросток 2008 года рождения доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — сообщили в МВД Крыма.