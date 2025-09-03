Краснодарец получил 9 лет за попытку поджога релейного шкафа

Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в покушении на поджог объекта транспортной инфраструктуры, направленного на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны.
Инцидент произошел в феврале 2025 года.
Подсудимый, находясь в поисках заработка, познакомился с человеком через мессенджер, который предложил ему 30 тысяч рублей за поджог металлических релейных шкафов, установленных вдоль железнодорожных путей. Несмотря на некоторые сомнения, мужчина согласился и 4 февраля, следуя инструкциям, облил один из шкафов зажигательной смесью и поджег его. Однако из-за плохой погоды и высокой влажности пламя так и не разгорелось. Увидев приближающихся прохожих, мужчина поспешил скрыться с места преступления. Его личность и местонахождение вскоре установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, пояснив, что мотивом преступления было желание быстро заработать. Он также был уверен, что риск быть пойманным минимален.
Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы: три года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.