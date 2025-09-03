Под Уфой пропала 37-летняя Диана Канбекова

В Уфимском районе Башкирии пропала 37-летняя Диана Канбекова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры БашРегионСпас.
По информации волонтеров, жительница села Булгаково ушла из дома 31 августа. С тех пор о ней нет никаких вестей. По словам родных, в день исчезновения на Диане были розовые шорты, разноцветная футболка и синие шлепки.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, светлые каштановые волосы до плеч, зеленые глаза.
Если вам известно местонахождение Дианы Канбековой, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
