Kub Mash: В Геленджике турист выпал из надувной «таблетки» и получил разрыв селезёнки

В Геленджике 21-летнего парня выбросило с сидения надувной «таблетки» в воду и он получил разрыв селезёнки.

Об этом сообщили в Kub Mash, также отметив, что Следственный комитет уже начал проверку по данному инциденту.

В канале сообщили, что происшествие произошло на пляже 2К25, где можно было прокатиться на надувной «таблетке», которая крепится к гидроциклу. Кроме этого, по данным Kub Mash, отмечается, что туристов продолжали набирать на водный аттракцион, несмотря на сильный ветер. Во время одной из таких поездок отдыхающий получил тяжелую травму, подчеркнули в соцсетях.

Ранее «МК на Кубани» писал, что ученые начнут испытания заградительных сетей для борьбы с нашествием медуз в Азовском море.