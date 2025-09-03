Kub Mash: В Геленджике турист выпал из надувной «таблетки» и получил разрыв селезёнки

В канале сообщили, что происшествие произошло на пляже 2К25, где можно было прокатиться на надувной «таблетке», которая крепится к гидроциклу. Кроме этого, по данным Kub Mash, отмечается, что туристов продолжали набирать на водный аттракцион, несмотря на сильный ветер. Во время одной из таких поездок отдыхающий получил тяжелую травму, подчеркнули в соцсетях.